"Viele Spiele, viele Emotionen" - Lienhart im Karriere-Hoch?

Phantom-Torschütze

Dass er das Toreschießen nicht gewohnt ist, merkte man auch an seiner Reaktion direkt danach. Diese fiel nämlich so gering aus, dass sich Beste als Torschütze feiern ließ und als solcher auch vom Stadionsprecher durchgesagt wurde.

"Ich habe schon gewusst, dass ich dran war, aber alle haben sich mit dem 'Niki' gefreut, da bin ich auch einfach hingelaufen", so der bescheidene Innenverteidiger.

Der Sieg gegen die Salzburger war dabei alles andere als ein Selbstläufer, wie der 29-Jährige betont: "Sie haben es sehr gut, sehr mutig gemacht. Ich glaube, dass uns die Rote Karte sehr in die Hände gespielt hat. Das hat die Statik des Spiels schon verändert."

Freiburg auf Achtelfinal-Kurs

Die Freiburger standen schon vor der Begegnung fix unter den ersten 24, nun haben sie als aktuell Tabellen-Fünfter mit 14 Punkten gute Chancen auf einen Direkteinzug ins Achtelfinale.

"Wir haben gegen richtig gute Mannschaften gespielt, haben abgezockte Leistungen gezeigt und stehen jetzt sehr gut da. Die letzten beiden Spiele wollen wir noch positiv bestreiten", so der langjährige Freiburger, bei bei drei der vier Europa-League-Teilnahmen der Klubgeschichte am Start war.

Mit Leistenproblemen raus

Zuletzt taten sich die Breisgauer ein wenig schwer mit der Doppelbelastung. Nicht zuletzt auch Lienhart selbst, der am Wochenende gegen Heidenheim bereits zur Pause mit Leistenproblemen ausgewechselt werden musste. Gegen Salzburg hielt er immerhin bis Minute 78 durch.

"Mit Fortdauer des Spiels habe ich es leider wieder gemerkt. Da habe ich leider ein paar Probleme, aber ich werde mit den Physios daran arbeiten, dass die bald wieder weg sind", so der Dauerbrenner, der freilich auch bei den finalen beiden WM-Quali-Spielen Österreichs über die volle Distanz im Einsatz war.

"Viele Spiele, viele Emotionen"