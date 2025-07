Haris Tabakovic steht vor einem Abschied aus Sinsheim.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg vermeldet, soll der ehemalige Austrianer leihweise zu Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach wechseln. Der Deal sei laut ihm bereits fix, der Medizincheck soll noch am Freitag erfolgen. Das Leihgeschäft, welches aber keine Kaufoption beinhaltet, beläuft sich auf eine Summe 750.000 Euro.

Tabakovic, der bei der TSG Hoffenheim nie an seine Form aus seiner Hertha-Zeit anknüpfen konnte, soll in Gladbach den abwandernden Tomas Cvancara im Sturmzentrum ersetzen und die vakante Position ausfüllen. DFB-Nationalspieler Tim Kleindienst fehlt dem Team nämlich noch länger, mit Alassane Plea verließ den Klub kürzlich erst ein weiterer Offensivspieler (Mehr Infos>>>) - wodurch Gladbach aktuell kein Stürmer mit Erstligaerfahrung zur Verfügung steht.

Vom Torschützenkönig zum Reservisten

Von dieser Personalnot könnte Tabakovic profitieren und viel Spielpraxis sammeln.

Vor seinem Wechsel nach Sinsheim wurde der 31-Jährige im Trikot des Hertha BSC Torschützenkönig in der 2. Deutschen Bundesliga, beim Ilzer-Klub stagnierte er zuletzt allerdings. In der vergangenen Saison kam der Bosnier wettbewerbsübergreifend auf 32 Einsätze, in denen er vier Tore und zwei Assists lieferte. Meist kam er dabei nur von der Bank.

