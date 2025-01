Fix: Heidenheim holt Toptorschützen der zweiten Liga

Der 1. FC Heidenheim schlägt erstmals im Transferwinter zu und holt den aktuellen Top-Torschützen der 2. Deutschen Bundesliga!

Vom Karlsruher SC wechselt Budu Zivzivadze in die höchste Spielklasse Deutschlands. Der Georgier kam in der abgelaufenen Hinrunde auf 12 Tore in 17 Partien und war damit der torgefährlichste Angreifer der Liga.

Durch die Verpflichtung des 30-jährigen Stürmers will Heidenheim die in der Hinrunde zu schwache Offensive wieder verstärken. Im Sommer verlor der Conference-League-Teilnehmer mit Tim Kleindienst seinen besten Knipser.

Zivzivadze soll bei der Erfüllung des großen Saisonziels mithelfen

Beim Bundesligisten erhält Zivzivadze einen Vertrag bis 2029. Wie FCH-Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald betont, soll der Neuzugang dem Klub beim Ziel Klassenerhalt weiterhelfen: "Wir sind deshalb davon überzeugt, dass er unserer Mannschaft im Kampf um den Bundesliga-Klassenerhalt sofort weiterhelfen kann und freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat“

Der Kontrakt des Georgiers beim KSC wäre ohnehin zu Saisonende ausgelaufen. Zivzivadze wollte dennoch schon im Winter gehen: "Ich wollte diese Chance, in der Bundesliga zu spielen, auch unbedingt sofort nutzen. Ich möchte nun meinen Teil dazu beisteuern, dass uns mit dem FCH am Saisonende der Klassenerhalt gelingt."

Über die genaue Ablösesumme vereinbaren Heidenheim und Karlsruhe Stillschweigen.

