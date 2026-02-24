NEWS

Nach Platzsturm: Klub von Ex-Rapidler geht gegen Täter vor

Im Heimspiel gegen Energie Cottbus hatten etwa 30 Vermummte den Innenraum gestürmt und waren Richtung Gästesektor gestürmt. Der Klub geht nun gegen die Täter vor.

Nach Platzsturm: Klub von Ex-Rapidler geht gegen Täter vor Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der 3. Liga war es beim Heimspiel von Erzgebirge Aue gegen Energie Cottbus zu einem Platzsturm gekommen. Beim Klub von Ex-Rapidler Pascal Fallmann liegen aktuell die Nerven blank.

Ein provozierendes Banner der Cottbus-Anhänger hat am Sonntag das Fass zum Überlaufen gebracht. Etwa 30 Vermummte hatten zu Beginn der zweiten Halbzeit den Innenraum gestürmt und waren Richtung Gästekurve gerannt. Mit der Ankunft der Polizei flüchteten die Täter zurück in den Heimbereich. ÖFB-Legionär Pascal Fallmann erlebte den Vorfall aus nächster Nähe mit.

Erzgebirge Aue um "lückenlose Aufklärung" bemüht

Der deutsche Drittligist hat bereits angekündigt, sich um eine "lückenlose Aufklärung und Identifizierung der Täter" zu bemühen. "Der FC Erzgebirge Aue hat sofort damit begonnen, sämtliche Informationen von den zuständigen Stellen einzuholen", teilte der Klub mit. So soll etwa geklärt werden, wie die Vermummten trotz eines Großaufgebots an Ordnern und Polizisten in den Innenraum gelangen konnten.

Erzgebirge Aue droht nun eine saftige Geldstrafe vom DFB. Dazu steckt der Klub tief im Abstiegskampf. Nach der 1:2-Niederlage gegen Cottbus beträgt der Abstand zum rettenden Ufer bereits vier Punkte.

Die teuersten deutschen Fußballer jemals

#21 - Karim Adeyemi - 30 Millionen Euro
#21 - Mario Gomez - 30 Millionen Euro

Slideshow starten

26 Bilder

Mehr zum Thema

Bitter! ÖFB-Star fehlt RB Leipzig wochenlang

Bitter! ÖFB-Star fehlt RB Leipzig wochenlang

Deutsche Bundesliga
Kabinenzoff bei RB Leipzig? "Müssen unser Ego hinten anstellen"

Kabinenzoff bei RB Leipzig? "Müssen unser Ego hinten anstellen"

Deutsche Bundesliga
Neuer Trainer für Stefan Schwab!

Neuer Trainer für Stefan Schwab!

International
So steht es um einen Laimer-Einsatz im Topspiel gegen Dortmund

So steht es um einen Laimer-Einsatz im Topspiel gegen Dortmund

Deutsche Bundesliga
Schicker dachte an Rücktritt: "Hatte mit dem Gedanken gespielt"

Schicker dachte an Rücktritt: "Hatte mit dem Gedanken gespielt"

Deutsche Bundesliga
7
Friedl nach nächster Bremen-Niederlage bedient: "Bin sprachlos"

Friedl nach nächster Bremen-Niederlage bedient: "Bin sprachlos"

Deutsche Bundesliga
These: Glasner sollte einen sofortigen Schlussstrich ziehen!

These: Glasner sollte einen sofortigen Schlussstrich ziehen!

Champions League
1

Kommentare

Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Erzgebirge Aue Energie Cottbus Pascal Fallmann ÖFB-Legionäre