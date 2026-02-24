Bitter! ÖFB-Star fehlt RB Leipzig wochenlang

Das Duell mit Borussia Dortmund endete für RB Leipzig mit 2:2. Aktuell herrscht dicke Luft bei den "Bullen" (Kabinenzoff bei RB Leipzig? "Müssen unser Ego hinten anstellen" >>>).

Jetzt kommt die nächste Hiobsbotschaft hinzu. Der verletzungsgeplagte Xaver Schlager muss wieder einmal pausieren.

"Unser Mittelfeldspieler wurde im Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Borussia Dortmund mit muskulären Problemen im Adduktorenbereich ausgewechselt", heißt es vom Klub.

Wochenlang out

Untersuchungen ergaben eine Ausfallzeit von wenigen Wochen, abhängig von der Genesung. Der 28-Jährige wird den Klub im Sommer nach Vertragsende verlassen.

Für das ÖFB-Team gilt es zu hoffen, dass der Mittelfeldmotor zeitnah wieder fit wird. Auf Österreich wartet die erste Weltmeisterschaft seit 1998, ein Xaver Schlager in Topform wäre alles andere als ein Nachteil.