NEWS

Bitter! ÖFB-Star fehlt RB Leipzig wochenlang

Der Österreicher muss wenige Wochen pausieren, heißt es aus Sachsen. Gegen Dortmund musste er ausgewechselt werden.

Bitter! ÖFB-Star fehlt RB Leipzig wochenlang Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das Duell mit Borussia Dortmund endete für RB Leipzig mit 2:2. Aktuell herrscht dicke Luft bei den "Bullen" (Kabinenzoff bei RB Leipzig? "Müssen unser Ego hinten anstellen" >>>).

Jetzt kommt die nächste Hiobsbotschaft hinzu. Der verletzungsgeplagte Xaver Schlager muss wieder einmal pausieren.

"Unser Mittelfeldspieler wurde im Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Borussia Dortmund mit muskulären Problemen im Adduktorenbereich ausgewechselt", heißt es vom Klub.

Wochenlang out

Untersuchungen ergaben eine Ausfallzeit von wenigen Wochen, abhängig von der Genesung. Der 28-Jährige wird den Klub im Sommer nach Vertragsende verlassen.

Für das ÖFB-Team gilt es zu hoffen, dass der Mittelfeldmotor zeitnah wieder fit wird. Auf Österreich wartet die erste Weltmeisterschaft seit 1998, ein Xaver Schlager in Topform wäre alles andere als ein Nachteil.

Mehr zum Thema

Kabinenzoff bei RB Leipzig? "Müssen unser Ego hinten anstellen"

Kabinenzoff bei RB Leipzig? "Müssen unser Ego hinten anstellen"

Deutsche Bundesliga
So steht es um einen Laimer-Einsatz im Topspiel gegen Dortmund

So steht es um einen Laimer-Einsatz im Topspiel gegen Dortmund

Deutsche Bundesliga
Neuer Trainer für Stefan Schwab!

Neuer Trainer für Stefan Schwab!

International
Schicker dachte an Rücktritt: "Hatte mit dem Gedanken gespielt"

Schicker dachte an Rücktritt: "Hatte mit dem Gedanken gespielt"

Deutsche Bundesliga
7
Friedl nach nächster Bremen-Niederlage bedient: "Bin sprachlos"

Friedl nach nächster Bremen-Niederlage bedient: "Bin sprachlos"

Deutsche Bundesliga
These: Glasner sollte einen sofortigen Schlussstrich ziehen!

These: Glasner sollte einen sofortigen Schlussstrich ziehen!

Champions League
Noch vor Saisonende: Verliert Atletico Offensiv-Star Griezmann?

Noch vor Saisonende: Verliert Atletico Offensiv-Star Griezmann?

La Liga
1

Kommentare

ÖFB-Legionäre Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) RB Leipzig Xaver Schlager