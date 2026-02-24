Neuer Trainer für Stefan Schwab!

Der deutsche Zweitligist Holstein Kiel trennt sich von Cheftrainer Marcel Rapp. Das gab der Klub von ÖFB-Legionär Stefan Schwab am Dienstagvormittag offiziell bekannt.

"Holstein Kiel wird für mich immer ein besonderer Verein bleiben und ich wünsche dem ganzen Klub nur das Beste. Ich bin überzeugt, dass wir die sportlichen Herausforderungen gemeinsam gemeistert hätten. Gleichzeitig habe ich weiterhin enorme Energie und große Lust, an der Seitenlinie zu arbeiten", wird Rapp vom Pay-TV-Sender zitiert.

Auch Co-Trainer Alexander Hahn muss gehen. Die Störche verloren die letzten vier Partien. Stefan Schwab kam dabei allerdings nur zu einem Kurzeinsatz von sechs Minuten gegen Hannover. Der Österreicher steht seit Sommer beim Nordklub unter Vertrag.