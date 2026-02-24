NEWS

Neuer Trainer für Stefan Schwab!

Holstein Kiel konnte in den letzten vier Partien nicht anschreiben, Stefan Schwab kam dabei nur sechs Minuten zum Zug.

Neuer Trainer für Stefan Schwab! Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der deutsche Zweitligist Holstein Kiel trennt sich von Cheftrainer Marcel Rapp. Das gab der Klub von ÖFB-Legionär Stefan Schwab am Dienstagvormittag offiziell bekannt.

"Holstein Kiel wird für mich immer ein besonderer Verein bleiben und ich wünsche dem ganzen Klub nur das Beste. Ich bin überzeugt, dass wir die sportlichen Herausforderungen gemeinsam gemeistert hätten. Gleichzeitig habe ich weiterhin enorme Energie und große Lust, an der Seitenlinie zu arbeiten", wird Rapp vom Pay-TV-Sender zitiert.

Auch Co-Trainer Alexander Hahn muss gehen. Die Störche verloren die letzten vier Partien. Stefan Schwab kam dabei allerdings nur zu einem Kurzeinsatz von sechs Minuten gegen Hannover. Der Österreicher steht seit Sommer beim Nordklub unter Vertrag.

Mehr zum Thema

So steht es um einen Laimer-Einsatz im Topspiel gegen Dortmund

So steht es um einen Laimer-Einsatz im Topspiel gegen Dortmund

Deutsche Bundesliga
Schicker dachte an Rücktritt: "Hatte mit dem Gedanken gespielt"

Schicker dachte an Rücktritt: "Hatte mit dem Gedanken gespielt"

Deutsche Bundesliga
5
Friedl nach nächster Bremen-Niederlage bedient: "Bin sprachlos"

Friedl nach nächster Bremen-Niederlage bedient: "Bin sprachlos"

Deutsche Bundesliga
Noch vor Saisonende: Verliert Atletico Offensiv-Star Griezmann?

Noch vor Saisonende: Verliert Atletico Offensiv-Star Griezmann?

La Liga
1
Ex-Salzburger Sesko schießt United bei Everton zum Sieg

Ex-Salzburger Sesko schießt United bei Everton zum Sieg

Premier League
6
Lazaro bekommt neuen Trainer bei Torino

Lazaro bekommt neuen Trainer bei Torino

Serie A
Milner über PL-Rekord: "Hoffe, nicht mehr gefragt zu werden"

Milner über PL-Rekord: "Hoffe, nicht mehr gefragt zu werden"

Premier League
1

Kommentare

Stefan Schwab ÖFB-Legionäre Fußball 2. Deutsche Bundesliga Fußball International Deutschland (Fußball) Holstein Kiel Marcel Rapp