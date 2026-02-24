Kabinenzoff bei RB Leipzig? "Müssen unser Ego hinten anstellen"

RB Leipzig hinkt den eigenen Erwartungen hinterher. Das Remis gegen Borussia Dortmund war bereits das zweite Spiel in Serie ohne Sieg.

Nach dem erneuten Punkteverlust gegen Dortmund trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung durch zwei Baumgartner-Tore kritisierte Kapitän David Raum seine Mitspieler scharf: "Wir müssen am Ende unser Ego hinten anstellen und schauen, dass wir das gemeinsam über die Zeit bringen. Dafür muss jeder alles investieren." Jeder müsse "persönlich schauen, dass er sich in den Dienst der Mannschaft stellt und hinten raus einfach alles dafür tut, das Ergebnis über die Zeit zu bringen".

Aussagen, die laut "Bild" die "Alarmglocken schrillen" lassen. Das Mannschaftsklima soll unter der aktuellen Situation leiden.

Rückendeckung nach seiner Kritik erhielt Raum von ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner. Als Kapitän dürfe er solche Worte äußern, so der Topscorer der Leipziger. Primär soll sich die Kritik an Sommerneuzugang Conrad Hader richten, der den Ball in der 94. Minute vertändelte und so den Ausgleich der Dortmunder ermöglichte.