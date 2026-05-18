Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach BMG TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim TSG
Endstand
4:0
2:0 , 2:0
  • Hugo Bolin
  • Haris Tabakovic
  • Kevin Diks
  • Robin Hack
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Schock für Bosnien! Tabakovic droht WM-Aus

Der Stürmer von Borussia Mönchengladbach hat sich im letzten Meisterschaftsspiel verletzt - nun droht sogar das WM-Aus.

Schock für Bosnien! Tabakovic droht WM-Aus Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Für Haris Tabakovic scheint der WM-Traum geplatzt zu sein.

Wie das bosnische Medium "klix.ba" schreibt, dürfte sich der Stürmer beim 4:0-Heimsieg über die TSG Hoffenheim in der letzten Runde der Deutschen Bundesliga einen Knöchelbruch zugezogen haben.

Der Teamspieler Bosniens, der das Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 erzielt hat, ist im Zweikampf mit Ozan Kabak umgeknickt und anschließend ausgetauscht worden.

Sollte sich die schwere Verletzung bewahrheiten, müsste Tabakovic bei der im Juni beginnenden Weltmeisterschaft zusehen.

Der ehemalige Austria-Angreifer hat in wettbewerbsübergreifend 35 Spielen 15 Mal für die Borussia in dieser Saison getroffen.

Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

Österreich
USA (Gastgeber)

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