Eintracht Frankfurt lässt Tuta ziehen!

Die Hessen geben den Defensivspieler ein Jahr vor Vertragsende ab. 15 Millionen Ablöse werden vom Vizemeister Katars, Al Duhail SC, an die Frankfurter fließen.

Der 26-Jährige soll dort einen fünfjährigen Vertrag unterschreiben und bei Vollendung dessen insgesamt 25 Millionen Euro kassieren.

"Tuta war in den vergangenen Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und hat an der Entwicklung und dem Erfolg der Eintracht in dieser Zeit einen großen Anteil. Durch den Gewinn der UEFA Europa League wird er für immer Bestandteil der Klubgeschichte sein. Für uns war es daher selbstverständlich, dass wir seinem Wechselwunsch entsprechen. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg nur das Beste", so der SGE-Sportvorstand Markus Krösche.

