Dortmunds Moukoko vor Abgang nach Dänemark

Youssoufa Moukoko dürfte den BVB im Sommer endgültig verlassen.

Der 20-Jährige war in der vergangenen Saison an Nizza verliehen, spielte dort aber nur eine untergeordnete Rolle. In lediglich elf Spielen erzielte er zwei Tore.

Dortmund plant nicht mehr mit dem zweimaligen Nationalspieler Deutschlands. Nun soll der dänische Meister Kopenhagen an einer Verpflichtung dran sein.

Weitere Leihe keine Option

So soll es nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano bereits eine mündliche Einigung geben. Moukoko selbst kann sich einen Wechsel sehr gut vorstellen.

Die Klubs verhandeln derzeit über einen permanenten Transfer. Eine weitere Leihe soll keine Option mehr sein.

Als Ablösesumme sollen fünf Millionen Euro im Gespräch sein.

