Union Berlin wehrt sich gegen sexistische Kommentare

Marie-Luise Eta schreibt als erste Cheftrainerin eines deutschen Bundesligisten Fußballgeschichte.

Die 34-Jährige übernimmt bis Sommer die Profimannschaft von Union Berlin und ist damit die erste Frau, die als Cheftrainerin bei einem Verein in den großen europäischen Ligen fungiert.

Nun muss sich der Klub in den sozialen Medien gegen sexistische Kommentare wehren. So schreibt ein Nutzer auf "X": "Der Bundesliga Trainer, der gegen sie verliert, hat für immer sein Gesicht verloren. Es gibt, glaube ich, kaum etwas Peinlicheres." Union reagiert darauf wie folgt: "Aber genau das bist du, ein Sexist."

Ein weiterer User schreibt: "Bei aller Liebe, aber welcher Mann geschweige denn Fußballer nimmt eine Frau ernst, wenn sie dir was von Taktik oder Fußball erzählen will." "Bei aller Liebe, aber das ist Sexismus", antwortet Union.