"Tom & Jerry GIFs" - So bohrte Bayern bei Nagelsmann nach
Max Eberl soll bezüglich Julian Nagelsmann ungeduldig geworden sein und schickte dem Berater Comicfiguren.
Beinahe wäre Julian Nagelsmann 2024 zum FC Bayern München zurückgekehrt. Es ist kein Geheimnis, dass der Bundestrainer damals ein Kandidat für die Nachfolge von Thomas Tuchel war.
Im Vorfeld der EM sagte er ab. Berater Volker Struth erzählt jetzt beim Podcast "Phrasenmäher" spannende Anektoden dazu.
Comicfiguren an Struth
Nagelsmann brauchte zu Beginn Bedenkzeit, Bayerns Sportvorstand Max Eberl wurde ungeduldig. "Es hat natürlich ein paar Tage gedauert, in denen man sich einen Kopf gemacht und über alles nachgedacht hat. In der Zeit hat mir Max dann immer wieder animierte Comicfiguren per WhatsApp geschickt. Tom und Jerry, die ungeduldig durch den Raum laufen und auch ein Bild wo sich jemand die ganze Zeit auf einem Drehstuhl dreht und in die Luft schaut", so Struth.
Am Ende sagte Nagelsmann ab. Zu einer Rückkehr meint Struth: "Momentan ist Julian sehr glücklich. Sein Vertrag läuft ja auch über die WM hinaus und Bayern hat aktuell einen guten Trainer und Erfolg – aber ausschließen würde ich das nicht."