Christian Ilzer und die TSG Hoffenheim spielen in der Deutschen Bundesliga eine starke Saison, stehen auf Rang drei in der Tabelle.

Am Samstag wartet das Gastspiel gegen Schlusslicht Heidenheim (ab 15:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Dabei droht der krankheitsbedingte Ausfall des Cheftrainers. Christian Ilzer musste bereits bei der Pressekonferenz von Sportgeschäftsführer Andreas Schicker vertreten werden. Sein Einsatz an der Seitenlinie am Samstag ist fraglich.