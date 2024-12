Jaimie Leweling hat seinen Vertrag beim deutschen Vizemeister VfB Stuttgart um ein weiteres Jahr verlängert.

Dadurch ist der 23-Jährige nun bis 2029 an die Schwaben gebunden. Durch die Vertragsverlängerung fällt die Ausstiegsklausel des Offensivspielers weg. Diese hätte es ihm ermöglicht, den Klub für eine Summe in Höhe von 25 Millionen Euro vorzeitig zu verlassen.

Nach einem durchwachsenen Start in Stuttgart mit nur wenig Einsatzzeit hat sich Leweling in der vergangenen Saison als Stammspieler etabliert und in diesem Jahr auch seine erste Einberufung in die A-Nationalmannschaft Deutschlands erhalten. Bei seinem Debüt gegen die Niederlande hat der gebürtige Nürnberger direkt getroffen.

Fehlt aktuell verletzt

Nach einer einjährigen Leihe wurde Leweling erst im vergangenen Sommer für eine Summe von rund fünf Millionen Euro fest von Bundesliga-Konkurrent Union Berlin verpflichtet.

Im Trikot des VfB Stuttgart kommt Leweling, der seit November aufgrund eines Muskelfaserrisses ausfällt, bislang auf 53 Pflichtspiele, in denen er fünf Tore erzielte und sechs weitere vorbereitete. Sein Comeback wird der deutsche Nationalspieler voraussichtlich erst im Jahr 2025 geben.