Deutsche Zukunftshoffnung: Stuttgart schlägt bei Barca zu

Der VfB Stuttgart sichert sich ein Talent vom FC Barcelona.

Noah Darvich wechselt fest zurück nach Deutschland. Der Freiburger wagte im Sommer 2023 den Schritt zu den "Blaugrana", kam für die Barca-Profis aber nicht zum Einsatz.

In 46 Spielen für die zweite Mannschaft in Spaniens dritter Liga kommt der 18-Jährige auf ein Tor und vier Vorlagen. In der Youth League erzielte er in vier Partien drei Tore.

DFB-Kapitän bei EM- und WM-Sieg

Darvich war nicht nur Teil der U17-Auswahl Deutschlands, die sowohl die Weltmeisterschaft als auch die Europameisterschaft gewann. Der offensive Mittelfeldspieler führte das DFB-Team als Kapitän an. Für Barcelona Atletic agierte er zuletzt als rechter Flügel.

Laut "Transfermarkt" soll Stuttgart etwas weniger als 1 Million Euro für Darvich gezahlt haben. 2023 wechselte er für 2.5 Millionen Euro von Freiburg zum FCB.

