Deutsche Bundesliga: ÖFB-Star fehlt weiter verletzt

Bei Marcel Sabitzer ist nach wie vor Geduld gefragt. Trainer Niko Kovac gibt nun ein Update.

Deutsche Bundesliga: ÖFB-Star fehlt weiter verletzt Foto: © GETTY
Der BVB muss nach wie vor auf die Dienste von Marcel Sabitzer verzichten.

Das gibt Cheftrainer Niko Kovac am Donnerstag im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Duell mit dem VfL Wolfsburg bekannt.

"Sabi ist weiterhin nicht dabei. Er ist noch im Aufbautraining", sagt Kovac hinsichtlich des Fitnesszustands des 31-jährigen Österreichers.

Es ist der vierte Bundesliga-Spieltag in Serie, den der 95-fache ÖFB-Teamspieler aufgrund von muskulären Problemen in der Wade verpassen wird. Bereits im Dezember hatte er gegen den SC Freiburg wegen muskulärer Probleme passen müssen.

In der laufenden Saison gehört der Mittelfeldspieler dennoch zum Stammpersonal in Dortmund, absolvierte wettbewerbsübergreifend 21 Spiele und verbuchte ein Tor sowie drei Assists.

