Endstation für Schwab! Stuttgart steht im DFB-Pokal-Halbfinale

Stuttgart besiegt im Viertelfinale des DFB-Pokals Holstein Kiel auswärts mit 3:0.

Im Holstein-Stadion versteckt sich Marcel Rapps Elf zu Beginn keineswegs und sorgt für einen lebhaften Auftakt. Adrian Kapralik prüft Alexander Nübel mit dem ersten Schuss aufs Tor (9.), ehe Phil Harres einen Kopfball neben das Gehäuse setzt (10.) und Andu Kelati nur knapp verzieht (11.).

Mit fortschreitender Spieldauer übernehmen die Gäste aber zunehmend das Kommando, entwickeln vor der Pause jedoch kaum Durchschlagskraft.

Deniz Undav verfehlt per Kopf zweimal sein Ziel (25., 40.), auch Jamie Leweling zielt am Kasten vorbei (30.).

Undav trifft zur Führung

Nach dem Seitenwechsel erhöht der VfB die Schlagzahl, wobei Leweling zunächst noch an Timon Weiner scheitert (52.).

Kurz darauf muss Kiel verletzungsbedingt wechseln: Für den lädierten Umut Tohumcu kommt der österreichische Legionär Stefan Schwab in die Partie (54.), um das Mittelfeld zu stabilisieren.

Schwab kann jedoch nicht verhindern, dass die Stuttgarter nur Augenblicke später in Führung gehen, als Deniz Undav zum verdienten 0:1 trifft (56.). Nach einer kurzen Unterbrechung - Kiels Keeper Weiner muss behandelt werden (58.) - versuchen die Hausherren, zu antworten.

Der eingewechselte Aldin Jakupovic scheitert aber an Nübel (80.) und auch ein später Versuch von Harres findet nicht den Weg ins Netz (88.).

Stuttgart macht den Sack zu

In der Schlussphase machen die Schwaben den Sack endgültig zu. Chris Führich erhöht nach Vorarbeit von Undav auf 0:2 (89.). In der Nachspielzeit setzt Atakan Karazor nach Zuspiel des eingewechselten Ermedin Demirovic den Schlusspunkt zum 0:3 (90.+3).

Kiel konnte in der zweiten Runde mit Wolfsburg und im Achtelfinale mit dem HSV zwei Bundesligisten aus dem Wettbewerb schmeißen, gegen Stuttgart ist aber Schluss. Der VfB zieht in das Semifinale ein.