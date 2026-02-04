Der Rekordspieler bleibt an Bord.

Wie der SC Freiburg am Mittwoch verkündet, verlängert Christian Günter (32) seinen im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag. Über die neue Dauer des Arbeitspapiers wurde Stillschweigen vereinbart, wie es bei den Breisgauern üblich ist.

Wie der "kicker" berichtet, wurde sich auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr geeinigt.

Rekordspieler vor 20-jährigem Jubiläum

Seit fünf Jahren ist der Linksverteidiger Kapitän des SCF und spielt nach wie vor keine kleine Rolle in der Mannschaft von Julian Schuster. Insgesamt kommt Günter bereits auf 453 Einsätze für die Freiburger, womit er seit November Rekordspieler des Klubs ist.

In über 450 Pflichtspielen kommt Günter auf 14 Tore und 62 Assists. 2006 wechselte der achtfache DFB-Teamspieler in die Freiburg-Jugend, in welcher er seit 2027 aktiv war.

Mit der Vertragsverlängerung ist also auch klar: Günter wird im kommenden Jahr sein 20-jähriges Jubiläum beim SCF feiern.