Querfeld braucht Geduld, kein Mitleid

23 Spiele in Folge für Union Berlin hat Leopold Querfeld von der ersten bis zur letzten Minute absolviert.

Nach dem holprigen Start in sein Auslandsengagement ist der 21-Jährige seit März unumstrittene Stammkraft.

Sich deshalb zurückzulehnen, ist seine Sache aber nicht. "Es geht darum, diesen Platz zu verteidigen. In dieser Liga wird dir kein Platz geschenkt, es geht Woche für Woche nach dem Leistungsprinzip", sagt der Innenverteidiger.

Steine aus dem Weg räumen

Sein Rückblick auf den Herbst 2024: "Ich bin mit einer Rieseneuphorie von der EM zu Union gekommen, habe bei Rapid jede Sekunde gespielt. Man erhofft sich da schon, von Anfang an Stammspieler zu sein."

"Es war mein großes Ziel, von Beginn an als Stammspieler am Platz zu stehen. Dieses halbe Jahr war nicht einfach, das hat nicht meinen Erwartungen entsprochen. Ich habe aber nie den Glauben verloren. Ich wusste, dass ich am Anfang ein paar Steine aus dem Weg räumen muss", versichert er.

Mit Jahresbeginn 2025 löste dann Steffen Baumgart den bisherigen Coach Bo Svensson ab. Und schon bald bekam Querfeld die Möglichkeit, sich zu beweisen.