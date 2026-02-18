NEWS

Dario Maresic hat einen neuen Klub

Der ehemalige Sturm-Verteidiger verlässt NK Istra nach dreieinhalb Jahren.

Dario Maresic läuft künftig für HNK Hajduk Split auf. Der Innenverteidiger unterschreibt bis Sommer 2029 beim Tabellenzweiten aus Kroatien.

"Ich kann sagen, dass es ein fantastisches Gefühl ist, endlich hier zu sein und bei Hajduk zu unterschreiben. Ich bin glücklich, wieder mit Trainer Garcia zusammenzuarbeiten. Ich habe schon mehrfach gesagt, dass er der beste Trainer ist, mit dem ich je gearbeitet habe", sagt Maresic in einer Aussendung.

Der 26-jährige Abwehrspieler kennt Hajduk-Coach Gonzalo Garcia von der gemeinsamen Zeit bei NK Istra. Maresic spielte dreieinhalb Jahre für den Klub aus Pula und absolvierte dort 119 Pflichtspiele.

Der ehemalige ÖFB-U21-Nationalspieler durchlief die Akademie des SK Sturm Graz und wechselte 2019 für kolportierte drei Millionen Euro zu Stade Reims (Frankreich). In der Saison 2021/22 war er an den LASK verliehen.

