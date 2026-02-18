Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus OLY Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen LEV
NEWS

Blaswichs Aufstieg bei Bayer: "Das ist das Verrückte im Fußball"

Canal+-Experte Georg Teigl freut sich über die positive Entwicklung bei Janis Blaswich. Vor einem Jahr saß der Keeper noch bei Salzburg auf der Bank.

Blaswichs Aufstieg bei Bayer: "Das ist das Verrückte im Fußball" Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Im Februar 2025 war Janis Blaswich noch Ersatztorhüter beim FC Red Bull Salzburg. Ein Jahr später hält der Deutsche im Playoff-Hinspiel der UEFA Champions League die Null.

Bayer 04 Leverkusen gewinnt bei Olympiakos Piräus mit 2:0. Blaswich hütet, wie schon in den letzten Wochen seit der Verletzung von Mark Flekken das Tor der "Werkself".

Zum Spielbericht >>>>

Den steilen Aufstieg innerhalb eines Jahres erkennt auch Canal+-Experte Georg Teigl im Studio an: "Da freue ich mich. Bei Leverkusen im Tor zu stehen, das ist schon eine geile Sache."

"Allein bist du ja nie schuld“

Seitdem der 34-jährige Keeper für Flekken eingesprungen ist, macht er seine Sache gut. In neun Matches diese Saison stehen fünf Zu-Null-Spiele zu Buche, Blaswich kassierte wettbewerbsübergreifend nur fünf Gegentore.

Angesprochen auf Blaswichs schweren Stand bei Salzburg nimmt Teigl den Torhüter in Schutz: "In Salzburg hängt man immer auch von anderen ab. Manchmal funktioniert es besser bei einem anderen Klub."

Es gebe bessere und schlechtere Phasen. "Allein bist du ja nie schuld", betont Teigl.

Deshalb freut sich der frühere Rechtsverteidiger jetzt trotzdem, "dass er bei Leverkusen ein bisschen aufblüht." Genau das würde den Sport ja auch ausmachen, betont Teigl: "Das ist das Verrückte im Fußball, es ist so viel möglich."

VIDEO - Die Highlights der Partie bei CANAL+:

