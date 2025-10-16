NEWS

Ex-Austria-Kicker beim FC Barcelona im Gespräch

Der 23-Jährige soll sich in den Fokus der Katalanen gespielt haben. Aktuell spielt der Mittelstürmer noch in der Deutschen Bundesliga.

Ex-Austria-Kicker beim FC Barcelona im Gespräch Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Ein ehemaliger Austria-Kicker könnte im kommenden Sommer beim FC Barcelona landen.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg berichtet, soll sich der kosovarische Mittelstürmer Fisnik Asllani in den Fokus der Katalanen gespielt haben. Der spanische Topklub soll die Entwicklung des 23-Jährigen intensiv verfolgen - in der aktuellen Spielzeit überzeugte der Angreifer bei der TSG Hoffenheim mit fünf Toren und zwei Assists.

Schon im kommenden Sommer könnte ein Wechsel nach Spanien ein Thema werden. In Asllanis Vertrag ist laut Plettenberg nämlich eine Ausstiegsklausel in unbekannter Höhe verankert. Der ehemalige Austria-Kicker soll jedenfalls von einem Tranfer zum amtierenden spanischen Meister träumen.

"Schon immer mein Traumklub"

"Mein Traumklub war schon immer der FC Barcelona. Ich wollte schon immer dort spielen", sagte der Nationalspieler Kosovos erst vor wenigen Tagen in einem Interview mit "Sport Bild".

Mit einem Wechsel nach Katalonien würde die Karriere des 23-Jährigen weiter Fahrt aufnehmen. In der Saison 2023/24 lief der Stürmer als Leihspieler bei Austria Wien auf, erzielte dabei in 21 Spielen fünf Treffer und einen Assist. Anschließend überzeugte er beim deutschen Zweitligisten SV Elversberg, mit dem er beinahe den Aufstieg in das Oberhaus schaffte.

Deutsche Bundesliga La Liga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) FC Barcelona TSG 1899 Hoffenheim Gerüchteküche Transfermarkt Fisnik Asllani