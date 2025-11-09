Effektives Freiburg holt Heimsieg gegen St. Pauli

Der SC Freiburg besiegt am zehnten Spieltag der deutschen Bundesliga den FC St. Pauli zuhause mit 2:1.

Yuito Suzuki (40.) und Maximilian Eggestein (50.) erzielen die Tore für die Breisgauer, Louis Oppie (69.) verkürzt für die Gäste. Freiburg klettert auf den zehnten Tabellenplatz, während St. Pauli auf Relegationsrang 16 abrutscht.

Suzuki besorgt die Führung

Im Europa-Park-Stadion dominiert Freiburg von Beginn an mit viel Ballbesitz. Pauli-Torhüter Nikola Vasilj pariert Chancen von Jan-Niklas Beste (14.) und Vincenzo Grifo (16.). Freiburg bleibt das aktivere Team.

Kurz vor der Pause erzielt Yuito Suzuki die verdiente 1:0-Führung (40.).

Vasilj sieht nicht gut aus

Nach der Halbzeitpause erhöht Maximilian Eggestein auf 2:0 (50.), nachdem Vaslij in Folge einer Ecke nur ungenügend parieren kann. Trainer Schuster wechselt dreifach (58.), unter anderem kommt Igor Matanovic für ÖFB-Legionär Junior Adamu.

St. Pauli gibt nicht auf und Louis Oppie erzielt nach Vorarbeit von Conor Metcalfe den Anschlusstreffer zum 1:2 (69.). In der Schlussphase drängen die Hamburger auf den Ausgleich, doch die Freiburger Defensive um Philipp Lienhart hält stand.

Freiburg sichert sich wichtige Punkte und schließt zum Tabellenmittelfeld auf. Für St. Pauli ist es die fünfte Niederlage in Folge, der Druck im Abstiegskampf steigt.