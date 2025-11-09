Effizientes Paderborn erobert Tabellenführung von Schalke zurück

Am 12. Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga gewinnt der SC Paderborn 07 beim 1. FC Magdeburg mit 1:0 und festigt damit die Tabellenführung. Den entscheidenden Treffer erzielt Sebastian Klaas bereits in der neunten Minute nach Vorarbeit von Steffen Tigges.

Magdeburg im Pech

Magdeburg startet engagiert und hat über weite Strecken mehr Ballbesitz, scheitert jedoch an der eigenen Chancenverwertung. Ein möglicher Elfmeter wird nach VAR-Überprüfung nicht gegeben. Nach dem Seitenwechsel drängen die Hausherren auf den Ausgleich, während Paderborn über Konter gefährlich bleibt.

Trotz mehrerer Möglichkeiten auf beiden Seiten fällt kein weiterer Treffer. Paderborn bringt den knappen Vorsprung über die Zeit und baut seine Siegesserie aus. Magdeburg bleibt nach der Niederlage am Tabellenende. Die Lage im Abstiegskampf hingegen immer prekärer, das Team verharrt durch die Niederlage am Tabellenende.

Bochum und Kiel siegen im Abstiegskampf

Ein weiterer Klub, der im unteren Teil der Tabelle festhängt, ist Fortuna Düsseldorf. Diese müssen sich Holstein Kiel ebenfalls mit 0:1 geschlagen geben und liegen nur auf Rang 15. Auf Seiten des Siegerteams steht Stefan Schwab bis zur 84. Minute auf dem Platz.

Ein weiteres Duell im Abstiegskampf geht an den VfL Buchum. Die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet ist zum fünften Mal mit Trainer Uwe Rössler ungeschlagen und feiert einen 2:0-Erfolg über Eintracht Braunschweig. Damit schieben sich die Bochumer auf Rang 13 vor.

