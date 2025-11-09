Der FC Liverpool hat schon im Sommer Rekordumsätze mit Transfers verzeichnet. Wenn man einem Bericht der italienischen Zeitung "Il Giorno" Glauben schenkt, wollen die "Reds" im Wintertransferfenster ihre Einkaufstour fortsetzen.

Demnach soll Abwehrspieler Alessandro Bastoni von Inter Mailand hoch im Kurs stehen. Liverpool soll bereit sein, 100 Millionen Euro für den italienischen Nationalspieler auszugeben.

Hat Inter bereits Ersatz im Visier?

Der 26-Jährige steht allerdings noch bis Juni 2028 bei den Mailändern unter Vertrag. Ein Indiz, dass es der englische Meister ernst meint, könnte sein, dass Inter bereits einen Ersatz im Auge hat. Dieser ist ebenfalls ein richtiger Hochkaräter. Nathan Ake von Manchester City soll ein Ersatzkandidat sein.

Dieser wäre nicht der erste Spieler mit ManCity-Background in Diensten der Mailänder. Unter anderem wechselte Manuel Akanji Anfang September von Manchester nach Mailand. Sollten die "Nerazzurri" den Titel in der Serie A holen, würde eine Kaufpflicht bei Akanji greifen.