NEWS

Holt Liverpool Verteidiger um 100 Millionen Euro?

Der Meister der Premier League könnte im Winter die nächste Transferwelle starten. Ein Inter-Mailand-Verteidiger ist ein Kandidat für eine Summe von rund 100 Mio. Euro.

Holt Liverpool Verteidiger um 100 Millionen Euro? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Liverpool hat schon im Sommer Rekordumsätze mit Transfers verzeichnet. Wenn man einem Bericht der italienischen Zeitung "Il Giorno" Glauben schenkt, wollen die "Reds" im Wintertransferfenster ihre Einkaufstour fortsetzen.

Demnach soll Abwehrspieler Alessandro Bastoni von Inter Mailand hoch im Kurs stehen. Liverpool soll bereit sein, 100 Millionen Euro für den italienischen Nationalspieler auszugeben.

Hat Inter bereits Ersatz im Visier?

Der 26-Jährige steht allerdings noch bis Juni 2028 bei den Mailändern unter Vertrag. Ein Indiz, dass es der englische Meister ernst meint, könnte sein, dass Inter bereits einen Ersatz im Auge hat. Dieser ist ebenfalls ein richtiger Hochkaräter. Nathan Ake von Manchester City soll ein Ersatzkandidat sein.

Dieser wäre nicht der erste Spieler mit ManCity-Background in Diensten der Mailänder. Unter anderem wechselte Manuel Akanji Anfang September von Manchester nach Mailand. Sollten die "Nerazzurri" den Titel in der Serie A holen, würde eine Kaufpflicht bei Akanji greifen.

Die 20 teuersten Neuzugänge des FC Liverpool

#20 - Ryan Gravenberch - 40 Millionen Euro
#20 - Ibrahima Konaté - 40 Millionen Euro

Slideshow starten

23 Bilder

Mehr zum Thema

Jubiläum gegen Liverpool - Guardiola: "Vermisse Klopp"

Jubiläum gegen Liverpool - Guardiola: "Vermisse Klopp"

Premier League
4
Chelsea feiert gegen Tabellenschlusslicht Favoritensieg

Chelsea feiert gegen Tabellenschlusslicht Favoritensieg

Premier League
Arsenal gibt bei Sunderland in letzter Sekunde Sieg aus der Hand

Arsenal gibt bei Sunderland in letzter Sekunde Sieg aus der Hand

Premier League
Irre Schlussphase! ManUnited punktet in Unterzahl bei den Spurs

Irre Schlussphase! ManUnited punktet in Unterzahl bei den Spurs

Premier League
Jaissle wieder in der Bundesliga im Gespräch

Jaissle wieder in der Bundesliga im Gespräch

Deutsche Bundesliga
2
Überragender Messi hievt Inter Miami ins Conference-Semifinale

Überragender Messi hievt Inter Miami ins Conference-Semifinale

International
Baidoo und Lens schießen Ex-Hütter-Klub Monaco ab

Baidoo und Lens schießen Ex-Hütter-Klub Monaco ab

International
16
Kommentare

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) FC Liverpool