Palace-Youngster schwärmt von Glasner: "Er macht es uns leicht"

Nicht nur bei der Konkurrenz, sondern auch innerhalb seiner Mannschaft wird der österreichische Coach geschätzt. Was einer seiner Youngsters über Glasner denkt.

Palace-Youngster schwärmt von Glasner: "Er macht es uns leicht" Foto: © GETTY
Oliver Glasners hat sich als Trainer von Crystal Palace einen Namen im internationalen Topfußball gemacht. Der Titel im FA-Cup im Finale gegen Manchester City oder der Sieg gegen Liverpool in der laufenden Saison belegen das.

Bei seinem Team genießt der 51-Jährige höchstes Ansehen. So schwärmt Youngster Adam Wharton gegenüber "The Athletic" von seinem Trainer:

"Seine Art, Spielsituationen und Trainingssituationen zu handhaben, die Gegneranalysen, die Regeneration – einfach alles, all die kleinen Details. Das macht es uns Spielern so viel leichter."

Wharton: "Glasner findet immer Lösungen"

Wharton beschreibt Glasner als einen Manager, der in der Lage ist, Lösungen gegen die besten Teams der Welt zu finden.

"Er trifft Woche für Woche auf einige der besten Trainer und ich glaube, es gab noch kein Spiel, in dem er uns nicht eine Lösung präsentiert hätte, um eine der Top-Mannschaften zu schlagen."

Aktuell rangiert Glasner mit seinem Team auf Platz fünf.

