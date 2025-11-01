Bei Ilzer-Sieg: Wer neuer Coach von Patrick Wimmer werden soll

Am Sonntag trifft der VfL Wolfsburg mit ÖFB-Legionär Patrick Wimmer auf die TSG Hoffenheim von Christian Ilzer (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Die Partie könnte bereits das Endspiel für den angezählten "Wölfe"-Coach Paul Simonis sein. Zwar siegten die "Wölfe" zuletzt gegen den HSV mit 1:0, davor setze es aber vier Niederlagen in Folge.

Interimslösung bis zur Länderspielpause?

Wie die "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" berichtet, basteln die Verantwortlichen an einem Notfallplan, falls die Partie gegen Hoffenheim verloren geht.

In diesem Fall soll Simonis gehen müssen, interimistisch würde er für die Partie gegen Werder Bremen durch U19-Trainer Daniel Bauer ersetzt werden. Danach folgt die Länderspielpause, in der ein neuer Coach engagiert werden soll.

Ex-Coach vor Comeback beim VfL?

Die "WAZ" nennt zwei wesentliche Kriterien, die der neue Mann mitzubringen habe: Er soll Deutsch sprechen können und Bundesliga-Erfahrung haben.

Zwei Namen werden in dem Bericht als Kandidaten genannt: Bruno Labbadia, der die "Wölfe" bereits zwischen Februar 2018 und Mai 2019 betreute sowie Ex-BVB-Coach Edin Terzic.

Beide standen schon länger nicht mehr an der Seitenlinie: Terzic coachte im Champions-League-Finale 2024 mit Dortmund gegen Real Madrid sein letztes Spiel, Labbadia betreute bis April 2023 den VfB Stuttgart.