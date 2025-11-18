NEWS

Berater äußert sich zu Schmid-Zukunft bei Werder

Romano Schmid hat "die Qualität und die Perspektive, im Sommer den nächsten Schritt zu machen", betont sein Berater.

Berater äußert sich zu Schmid-Zukunft bei Werder Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Bereits im vergangenen Sommer war ein Abschied von Romano Schmid aus Bremen Thema. West Ham United, FC Fulham und OSC Lille sollen sich um den 25-jährigen ÖFB-Teamspieler bemüht haben. Ein Transfer kam letztlich aber nicht zustande.

Auch in dieser Saison zählt der Steirer zu den besten Offensivspielern der deutschen Bundesliga (Romano Schmid: Auf Augenhöhe mit Deutschlands Besten).

Voller Fokus auf Werder

Ein Transfer könnte im kommenden Sommer erneut zum Thema werden. Sein Berater Marijo Knez heizt die Wechselgerüchte im Gespräch mit "Sky" jetzt erneut an: "Romano fühlt sich bei Werder sehr wohl, das sieht man jede Woche. Aber natürlich hat er auch die Qualität und die Perspektive, im Sommer den nächsten Schritt zu machen."

Doch mit einem möglichen Wechsel beschäftigt sich der 25-Jährige aktuell überhaupt nicht, wie Knez betont: "Wichtig ist: Er lässt das alles auf sich zukommen und fokussiert sich voll auf seine Aufgabe bei Werder."

Einen Wintertransfer plant der österreichische Nationalspieler laut "Sky" nicht. Im Sommer könnte das Transferkarussell aber erneut Fahrt aufnehmen.

