ÖFB-Legionär droht seinen Kaderplatz zu verlieren

Mehrere Kader-Rückkehrer sorgen bei Gladbach für neuen Konkurrenzdruck. Ein ÖFB-Legionär gilt jetzt als ernsthafter "Rauswurf-Kandidat".

Mit zwei Siegen am Stück hat sich Borussia Mönchengladbach in die Länderspielpause verabschiedet. Beim Gastspiel in Heidenheim haben die "Fohlen" die Chance, ihre Siegesserie weiter auszubauen.

Mit Kapitän Tim Kleindienst (nach Meniskusverletzung), Robin Hack (nach Innenmeniskusriss) und Jens Castrop (nach Rotsperre) stehen drei Leistungsträger vor ihrer Rückkehr in den Kader.

Dem steigenden Konkurrenzdruck könnte ÖFB-Legionär Kevin Stöger nun zum Opfer fallen. Laut einem Bericht der "Bild" gilt der Mittelfeld-Stratege als ernsthafter "Rauswurf-Kandidat".

Der Routinier hat seinen Stammplatz verloren, im Derby gegen den 1. FC Köln saß er zum zweiten Mal in dieser Saison 90 Minuten auf der Bank. Jetzt droht ihm sogar ein Tribünenplatz.

Doch laut der "Bild" besteht noch Hoffnung, dass Stöger den Sprung in den Kader schafft. Denn auch Giovanni Reyna dürfe "sich nicht zu sicher fühlen".

