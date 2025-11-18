Guardiola lässt deutschen Shootingstar beobachten

Manchester City nimmt den deutschen Neo-Nationalspieler Said El Mala vom 1. FC Köln ins Visier.

Pep Guardiola gilt demnach als großer Bewunderer des 19-Jährigen. Nach Informationen von "Sky" waren zuletzt auch Vertreter von Manchester City bei Köln-Spielen vor Ort.

El Mala selber fühle sich in Köln sehr wohl und könne sich einen längeren Verbleib vorstellen. Für den Winter sind Gespräche mit dem 1. FC Köln geplant. So soll auch eine Verlängerung oder Vertragsanpassung mit den "Geißböcken" im Bereich des Möglichen sein.

Neben den Engländern sollen weitere Vereine Interesse zeigen.