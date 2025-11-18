Guardiola lässt deutschen Shootingstar beobachten

NEWS

Im Winter holte Manchester City mit Omar Marmoush bereits einen Spieler aus der deutschen Bundesliga um viel Geld. Bald könnte der Nächste folgen.

Manchester City nimmt den deutschen Neo-Nationalspieler Said El Mala vom 1. FC Köln ins Visier.

Pep Guardiola gilt demnach als großer Bewunderer des 19-Jährigen. Nach Informationen von "Sky" waren zuletzt auch Vertreter von Manchester City bei Köln-Spielen vor Ort.

El Mala selber fühle sich in Köln sehr wohl und könne sich einen längeren Verbleib vorstellen. Für den Winter sind Gespräche mit dem 1. FC Köln geplant. So soll auch eine Verlängerung oder Vertragsanpassung mit den "Geißböcken" im Bereich des Möglichen sein.

Neben den Engländern sollen weitere Vereine Interesse zeigen.

