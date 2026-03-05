NEWS

Bayern muss vorerst auf Harry Kane verzichten

Wie der Cheftrainer bekanntgibt, ist der Engländer am Freitag nicht mit an Bord. Auch zu Manuel Neuer gibt es ein Update.

Bayern muss vorerst auf Harry Kane verzichten Foto: © GETTY
Der FC Bayern München hat vergangenes Wochenende den Titelkampf mit einem 3:2-Erfolg in Dortmund so gut wie beendet. Elf Punkte beträgt der Vorsprung. Die Tabelle der Deutschen Bundesliga >>>

Am Freitag wartet das Duell mit Borussia Mönchengladbach. Nicht mit dabei sein wird Harry Kane, wie Cheftrainer Vincent Kompany bestätigt. Der Engländer hat einen Schlag auf die Wade erhalten.

Kane für CL wohl wieder fit

Manuel Neuer ist hingegen gegen Gladbach fit. Kommende Woche wartet das Hinspiel im Achtelfinale der UEFA Champions League gegen Atalanta Bergamo, dann darf man wohl auch mit Harry Kane rechnen.

"Das ist nichts Ernsthaftes für die nächste Zeit, aber uns fehlt ein Tag vielleicht, dass er (gegen Gladbach, Anm.) mitmachen kann", so Kompany.

