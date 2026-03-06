Knalltrauma für Goalie: Böller sorgt für Spielunterbrechung

Am Mittwochabend ist es in der 3. Deutschen Liga zu einem unschönen Vorfall gekommen. Im Spiel zwischen Rot-Weiß Essen und Waldhof Mannheim explodierte ein Böller lautstark, RW-Goalie Felix Wienand war das Opfer.

Nach 45-minütiger Unterbrechung wurde das Match fortgesetzt. Wienand konnte mit einem Knalltrauma mit deutlichem Hörverlust nicht mehr weitermachen. ÖFB-Goalie Tino Casali ersetzte ihn und feierte sein Debüt, am Ende siegte Essen 1:0.

Wo explodierte der Böller?

Unverständnis zeigen die Essener nach dem Spiel. "Felix Wienand wurde nach der Partie ins Krankenhaus gebracht, am Donnerstagmorgen wurde er zudem von einem Hals-Nasen-Ohren-Spezialisten untersucht. Wienand bleibt weiter in ärztlicher Betreuung und kann derzeit nicht am Spiel- und Trainingsbetrieb teilnehmen", heißt es vom Klub.

Gerätselt wird, wo der Böller explodiert ist. Laut Angaben Mannheims sei dieser in den letzten Reihen des Gästesektors explodiert.

"Die öffentlichen Äußerungen von Waldhof Mannheims Geschäftsführer Sport Gerhard Zuber zu den Vorfällen von Mittwochabend nimmt Rot-Weiss Essen mit Unverständnis zur Kenntnis", reagiert Rot-Weiß Essen darauf.