Nur ein Tag Pause? Auf Bayern oder Stuttgart wartet Terminchaos

Terminprobleme in Deutschland!

Die DFL hat die Spieltage 28 bis 30 für die Deutsche Bundesliga terminisiert. Das Duell zwischen Bayern München und VfB Stuttgart wurde für Sonntag (19.04.) angesetzt.

Das Problem: Der DFB hat für Dienstag und Mittwoch die Pokal-Halbfinalspiele geplant. Der VfB empfängt Freiburg, das ebenso am Sonntag gegen Heidenheim spielt (14:30 Uhr). Die Bayern müssen nach Leverkusen.

Stuttgart könnte am Donnerstag davor spielen

Da eines der beiden Spiele planmäßig am Dienstag steigt, gäbe es für einen der beiden Klubs nur einen Tag Pause.

Dabei hat die DFL das Match nicht willkürlich am Sonntag angesetzt. Die Bayern könnten bei einem Weiterkommen davor am Dienstag oder Mittwoch nämlich in der UEFA Champions League antreten. Sollte der VfB die Hürde Porto überspringen, wären die Stuttgarter am Donnerstag im Viertelfinale der UEFA Europa League im Einsatz. Wäre das Bayern-Spiel bereits am Samstag, hätten die Schwaben entsprechend nur einen Tag Pause.