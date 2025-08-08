Bayern geben sich im Woltemade-Poker wohl geschlagen

Ein Transfer von Angreifer Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zu Bayern München scheint äußerst unrealistisch.

Das bestätigt Bayerns Sportvorstand Max Eberl bei "Magenta Sport". Die Verpflichtung des 23-Jährigen sei aktuell "vom Tisch", so Eberl. Kurz zuvor wurde berichtet, dass die Transferplanungen des deutschen Rekordmeisters abgeschlossen sein sollen, ein möglicher Wechsel von Woltemade aber als Ausnahme gelte (mehr dazu>>>).

Die Hoffnungen, den Shootingstar als Bayern-Spieler präsentieren zu können, dürften sich aber zerschlagen haben.

"Signalisiert, nicht reden zu wollen"

"Wir haben genug dazu gesagt. Wir haben unseren Standpunkt vertreten. Wir haben uns um den Spieler bemüht. Stuttgart hat nicht signalisiert, reden zu wollen", so Eberl. Grundsätzlich abschreiben möchte er den Wechsel nicht, bis zum 1. September sei Bewegung am Transfermarkt. "Wir sind ruhig, wir haben unseren Kader stehen und schauen uns an, was passiert."

Woltemade selbst forciert einen Wechsel zu den Bayern. In Stuttgart zeigt man aber wenig Interesse, den bis 2028 an den Verein gebundenen Spieler gehen zu lassen. Ein Angebot von 50 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro an Boni - ein Rekordangebot in der Bundesliga - lehnten die Schwaben ab.