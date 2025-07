Bayern bereitet drittes Angebot für Liverpool-Star vor

Befindet sich die Suche beim FC Bayern München nach einem neuen Flügelspieler endlich auf der Zielgeraden?

Für Max Eberl und Christoph Freund ist das laufende Transferfenster bisher kein einfaches. Während mit Jonathan Tah und Tom Bischof bereits zwei Spieler für die Innenverteidigung bzw. das Mittelfeld ablösefrei den Weg nach München gefunden haben, verläuft die Suche nach einem neuen Offensivspieler schleppend.

Florian Wirtz wechselte zum FC Liverpool, Nico Williams hat überraschend bei Bilbao verlängert und Bradley Barcola war von PSG nicht loszueisen. Dadurch wechselte der Fokus auf Nick Woltemade und Luis Diaz. Während sich auch der Woltemade-Poker als schwierig herausstellt, könnte es bei Diaz nun bald zu einem Durchbruch kommen.

Drittes Angebot im Anflug auf Liverpool

Wie "Fussballtransfers" berichtet, wird der FC Bayern in Kürze ein drittes und verbessertes Angebot an den FC Liverpool schicken. Dem Bericht zufolge belaufe sich die Offerte auf über 70 Millionen Euro plus Boni.

Die "Reds", die in dieser Transferperiode bereits mehr als 300 Millionen Euro für Neuzugänge ausgegeben haben, sind nun auch auf Einnahmen angewiesen.

Der 28-jährige Kolumbianer soll sich mit den Münchenern bereits einig sein. Ihm winke ein Vertrag bis 2029 inklusive eines Jahresgehalts von 14 Millionen Euro. Für den amtierenden englischen Meister kommt der Offensivspieler auf 148 Pflichtspiele, in denen er 41 Tore erzielte und 23 weitere vorbereitete.

