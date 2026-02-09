Schicker vor dem Aus? Hoffenheim-Kicker werden deutlich

Eigentlich läuft es bei der TSG Hoffenheim trotz der 1:5-Pleite bei Bayern München sportlich so ziemlich rund.

Die Verantwortlichen dafür kommen aus der Steiermark. Sportgeschäftsführer Andreas Schicker und Cheftrainer Christian Ilzer bilden das Erfolgsduo, welches einst das Double nach Graz holte.

Ersterer soll aber um seinen Job zittern müssen. Laut "Bild" soll Interimspräsident Christoph Henssler eine Abberufung Schickers in den Raum stellen. Am Montag steht eine Gesellschafterversammlung an. Schicker selbst bezeichnete das Ganze als "Kasperltheater"

Einem Verbleib sehe er aber zuversichtlich entgegen. Die Spielerseite bekennt sich ebenfalls klar zu Schicker.

Spieler stehen hinter Schicker

Kapitän Oliver Baumann wird nach dem 1:5 gegen Bayern auf der Vereinswebsite wie folgt zitiert: "Wir waren super im Spiel. Ich hätte das Duell gern in Gleichzahl erlebt, das wäre spannend gewesen. Man hat gesehen, was für eine Mannschaft Chris Ilzer und Andi Schicker geformt haben und wie stark wir sind. Wir stehen als Mannschaft und Verein mit allen Mitarbeitern voll hinter den beiden. Mehr als so einen Charakter auf dem Platz zu zeigen, kann man durch Worte gar nicht sprechen."

Zu den Machtkämpfen macht der DFB-Goalie klar: "Was im Verein passiert, kann man ausblenden, aber klar bekommen wir das mit. Das hilft nicht. Aber man hat heute gesehen, wie wir zusammenstehen, dass wir voll auf dem Weg sind und was Chris Ilzer und Andi Schicker hier für eine charakterstarke Mannschaft hingestellt hat."

Auch von Grischa Prömel gibt es unterstützende Worte: "Es ist sehr wichtig, dass Andreas Schicker auch weiterhin Teil der TSG Hoffenheim bleibt. Das steht außer Frage. Ich persönlich habe einen engen Draht zu ihm. Wir als Mannschaft stehen voll hinter ihm, wir sind sehr froh über die Arbeit, die er leistet. Deswegen würde es uns alle freuen, wenn er den Weg weiterhin mit uns bestreitet: Weil es bislang ein geiler gemeinsamer Weg ist und er eine super Mannschaft zusammengestellt hat."

Ilzer schloss Rücktritt nicht aus

Cheftrainer Christian Ilzer machte bereits vorab klar, dass er den Weg mit Schicker gern weitergehen würde. "Er schafft die perfekten Bedingungen für meine Kernarbeit, das Potenzial meiner Spieler zu maximieren und daraus eine erfolgreiche Mannschaft zu formen", so der Cheftrainer im Interview mit 90minuten.

Einen Rücktritt bei einem Schicker-Aus schloss er auf einer Pressekonferenz nicht aus.