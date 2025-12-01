Last-Minute-Remis! Kein Sieger im Istanbul-Derby

Am 14. Spieltag der türkischen Super Lig endet das hitzige Istanbul-Derby zwischen Fenerbahce und Galatasaray mit einem 1:1-Unentschieden.

Die Gäste gehen durch Leroy Sane (27.) in Führung, doch die Elf von Domenico Tedesco sichert sich dank eines Treffers des eingewechselten Jhon Duran in der Nachspielzeit (90.+5) doch noch einen Punkt. In der Tabelle behält Galatasaray damit die Führung und liegt weiterhin einen Zähler vor dem Stadtrivalen.

Die erste Hälfte im Sukru Saracoglu Stadion ist von intensivem Kampf, aber wenigen klaren Torchancen geprägt. Galatasaray zeigt sich dabei effizienter und nutzt eine der ersten Gelegenheiten zur Führung: Nach Vorarbeit von Baris Yilmaz stellt Leroy Sane in der 27. Minute auf 0:1 für die Gäste.

Die Hausherren bemühen sich um eine Antwort, kommen jedoch kaum zwingend vor das Tor von Ugurcan Cakir. Ein Versuch von Marco Asensio verfehlt das Gehäuse (41.).

Duran macht den Ausgleich

Kurz vor der Pause wird ein vermeintlicher Treffer der Heimmannschaft nach VAR-Intervention aberkannt, womit Galatasaray die knappe Führung mit in die Kabine nimmt.

In der Schlussphase wirft Fenerbahce alles nach vorne. Zunächst wird ein Schuss von Edson Alvarez pariert (88.), doch in der fünften Minute der Nachspielzeit fällt der Ausgleich: Der eingewechselte Jhon Duran steigt nach einer Flanke des ebenfalls eingewechselten Levent Mercan am höchsten und köpft zum umjubelten 1:1 ein.

Ein letzter Versuch von Fred in der zehnten Minute der Nachspielzeit geht am Tor vorbei, ehe Schiedsrichter Yasin Kol die Partie beendet.

Kopf-an-Kopf-Rennen geht weiter

Durch das Unentschieden bleibt der Meisterschaftskampf in der Super Lig extrem spannend.

Beide Teams behaupten ihre Positionen an der Tabellenspitze, womit das Kopf-an-Kopf-Rennen der Istanbuler Rivalen weitergeht.

Der österreichische Legionär Yusuf Demir kommt bei Galatasaray nicht zum Einsatz und verfolgt die Partie über die gesamte Spieldauer von der Bank aus.