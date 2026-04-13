Muss Real um einen Mbappe-Einsatz gegen Bayern bangen?

Real Madrid geht mit einer 1:2-Heimniederlage ins Viertelfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League beim FC Bayern München.

Beim deutschen Rekordmeister möchten die Königlichen den Rückstand drehen und ins Semifinale einziehen. Dafür braucht es auch die Qualitäten von Superstar Kylian Mbappe.

Der französische Stürmer musste jedoch das Training am Sonntag aussetzen, da er sich beim 1:1 in der Liga gegen Girona eine Platzwunde zugezogen hat. Anschließend wurde er mit drei Stichen genäht.

Laut der spanischen "as" hat Mbappe am Montag aber wieder mit der Mannschaft trainiert und soll rechtzeitig zum Kracher in der Königsklasse wieder fit sein. Anpfiff ist am Mittwoch um 21 Uhr (zum LIVE-Ticker >>>).