Als möglicher Schlager-Ersatz? Leipzig weiter an Sechser dran

Der deutsche Bundesligist zeigte bereits im Sommer großes Interesse am Brasilianer. Im Winter könnte das Thema erneut heiß werden.

Foto: © getty
Bei RB Leipzig bahnt sich im Mittelfeld im kommenden Sommer ein großer Umbruch an!

Von den vier zentralen Mittelfeldspielern – den Österreichern Xaver Schlager und Nicolas Seiwald sowie den Ex-Salzburgern Kevin Kampl und Amadou Haidara – besitzt einzig Seiwald einen Vertrag über die laufende Saison hinaus.

Während die Verträge von Kampl und Haidara vorraussichtlich nicht verlängert werden, kämpfen die Leipziger noch um eine Verlängerung von Schlager (Alle Infos >>>).

Brasilianer im Fokus

Mit auch ein Grund warum der deutsche Bundesligist bereits im vergangenen Sommer lange Zeit um Marlon Gomes buhlte. Der 21-jährige Brasilianer steht aktuell noch bei Shaktar Donetsk unter Vertrag, ein Transfer scheiterte letztlich an der Ablöse - Donetsk wollte wohl knapp 30 Millionen Euro.

Wie die "Sport Bild" nun berichtet, befindet sich der Mittelfeldspieler aber weiterhin im Fokus von RB. Ein Transfer könnte in den kommenden Monaten also wieder Fahrt aufnehmen.

Gomes kam im Winter 2024 für 12 Millionen Euro aus seiner Heimat von Vasco da Gama zu Shaktar Donetsk. Seitdem kommt er für den Klub auf 63 Spiele, in denen er acht Tore und acht Vorlagen beisteuerte.

