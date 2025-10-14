NEWS

Verlängert RB Leipzig mit ÖFB-Kicker?

Der Vertrag des Vize-Kapitäns läuft mit Saisonende aus. Kommt es zu einer Verlängerung?

Xaver Schlager ist seit dieser Saison Vizekapitän bei RB Leipzig. Der ÖFB-Kicker gilt als Schlüsselspieler der Sachsen. Mit Saisonende läuft allerdings sein Vertrag ab.

Wie "Sky"-Reporter Philipp Hinze schreibt, möchte RB Schlager halten und den Kontrakt verlängern. Es werde allerdings noch auf Bewegung vonseiten des Spielerlagers gewartet. Heiße Verhandlungen gebe es noch nicht. 

Seit 2022 läuft der Oberösterreicher für die Leipziger auf. Sein Marktwert beläuft sich auf zehn Millionen Euro. Gelingt es Leipzig nicht, mit Schlager zu verlängern, droht im Sommer ein ablösefreier Abgang.

