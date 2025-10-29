NEWS

"Unser bester Angreifer" - Lob für Salzburg-Leihgabe Daghim

Wolfsburg-Coach Paul Simonis ist bislang vom Leihspieler der Bullen überzeugt.

"Unser bester Angreifer" - Lob für Salzburg-Leihgabe Daghim Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Beim FC Red Bull Salzburg überzeugte Adam Daghim nicht immer.

Umso überraschender kam es, dass der 20-jährige Däne im Sommer in die deutsche Bundesliga ausgeliehen wurde. Und beim VfL Wolfsburg gehörte er bereits nach wenigen Spielen zum Stammpersonal. In den letzten drei Bundesliga-Spielen stand Daghim über die volle Distanz am Feld, traf sogar zweimal.

Die Leistungen des Flügelstürmers werden jedenfalls von Cheftrainer Paul Simonis geschätzt. "Adam ist erst kurz hier, spielt ein sehr gutes Spiel. Er ist im Moment vielleicht der beste Angriffspieler", erklärt der Coach bei der Pressekonferenz.

