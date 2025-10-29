In seiner dritten Saison ist Christoph Baumgartner so richtig bei RB Leipzig angekommen.

Nach zwei Saisons als Rotationsspieler, hinter Xavi Simons oder Dani Olmo, ist der ÖFB-Kicker unter Ole Werner gesetzt. Das neu gewonnene Vertrauen zahlt "Baumi" zurzeit sowas von zurück.

Beim 4:1 über Energie Cottbus im DFB-Pokal (zum Spielbericht >>>) schnürte der 26-Jährige bereits seinen zweiten Doppelpack in dieser Saison.

Jetzt schon besser

Dadurch kommt Baumgartner wettbewerbsübergreifend bisher auf sieben Tore und eine Vorlage in zehn Spielen. Mit dieser Ausbeute hat der Horner schon jetzt seine Scorer-Anzahl aus den letzten zwei Spielzeiten übertroffen.

In 43 Einsätzen erzielte Baumgartner in der Vorsaison sieben Scorer (fünf Tore, zwei Vorlagen). Und auch in seiner ersten Spielzeit bei Leipzig waren es in 40 Partien sieben Torbeteiligungen (fünf Tore, zwei Vorlagen; ohne herausgeholte Elfer).