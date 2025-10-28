Baumgartner schießt Leipzig mit Doppelpack in nächste Pokal-Runde

ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner beweist seine aktuelle Torgefährlichkeit auch im DFB-Pokal.

Der Mittelfeldmann schnürt am Dienstag für RB Leipzig beim 4:1 (3:0) auswärts gegen Drittligist Energie Cottbus einen Doppelpack. Überschattet wird das Zweitrundenspiel vom Tod eines Leipzig-Fans, der beim Zutritt zum Stadion einen medizinischen Notfall erlitt und später im Krankenhaus verstarb.

Baumgartner erzielt in der 28. Minute per Kopf das 2:0. Wenige Minuten später erhöht er, von der Cottbuser Defensive nach einem Freistoß vernachlässigt, auf 3:0. Zur Pause wird Xaver Schlager für den Doppeltorschützen eingewechselt. Nicolas Seiwald spielt für Leipzig bis zur 72. Minute.

St. Pauli gewinnt Pokal-Fight gegen Hoffenheim

Das Duell zwischen dem FC St. Pauli und Christian Ilzers TSG Hoffenheim geht ins Elfmeterschießen. Die "Kiezkicker" erwischen den perfekten Start und führen nach einer Ecke mit 1:0 (1.). Die Gäste kämpfen sich ins Spiel zurück, Prömel gleicht kurz nach dem Wiederanpfiff zum 1:1 aus (47.).

In der Schlussphase bleiben beide Teams glücklos, weshalb es in die Verlängerung geht. Dort verwandelt Kramaric einen kontroversen Handelfmeter zur 2:1-Führung (107.). Gleich darauf wird Alexander Prass ausgetauscht. Diesmal kommen jedoch die Gastgeber zurück: Mit der allerletzten Aktion gleicht St. Pauli zum 2:2 aus (120.+2).

Im Elfmeterschießen vergeben beide Teams jeweils einmal. Dann zeigen sich gleich mehrere Schützen treffsicher. Am Ende hält St. Pauli-Keeper Voll den Elfer von Hajdari und befördert seine Farben damit in die dritte Pokal-Runde.

Auch Kevin Stöger und Borussia Mönchengladbach stehen im Achtelfinale des DFB-Pokals. Gegen den Zweitligisten Karlsruher SC gibt es einen 3:1-Heimsieg. Machino (3.), Elvedi (51., nach Stöger-Vorlage) und der Ex-Austrianer Tabakovic (89.) erzielen die Tore für die "Fohlen". Stöger steht bis zur 73. Minute auf dem Feld. Bei den Gästen spielt Christoph Kobald durch.

Für eine Überraschung sorgt der VfL Bochum in Augsburg. Der Vorletzte der 2. Bundesliga kickt den Bundesligisten aus dem Bewerb. Holtmann schießt die Bochumer ins Glück (39.).