Energie Cottbus Energie Cottbus COT
RB Leipzig RB Leipzig RBL
Endstand
1:4
0:3 , 1:1
  • Erik Engelhardt
  • Johan Bakayoko
  • Christoph Baumgartner
  • Christoph Baumgartner
  • Ezechiel Banzuzi
NEWS

Medizinischer Notfall: Leipzig-Fan in Cottbus verstorben

Der Fan wurde behandelt, verstarb jedoch im Klinikum in Cottbus. Die Zuschauer des Pokalspiels stellen daraufhin den Support ein.

Eine traurige Nachricht überschattet das Zweitrunden-Spiel im DFB-Pokal zwischen Energie Cottbus und RB Leipzig (1:4).

Wie die Leipziger in den sozialen Medien bekanntgeben, ist ein RB-Fan im Klinikum in Cottbus verstorben. Demnach war es beim Zutritt zum Stadion ohne Fremdeinwirkung zu einem medizinischen Notfall gekommen. Der Leipzig-Anhänger wurde behandelt und abtransportiert, überlebte jedoch nicht.

"In diesem Moment tritt der Fußball in den Hintergrund. Wir bitten um euer Verständnis. Den Angehörigen möchten wir unser tiefes Beileid und die aufrichtige Anteilnahme ausdrücken", teilte RB Leipzig mit.

"Vor dem Anpfiff der zweiten Halbzeit hält das gesamte Stadion gemeinsam eine Schweigeminute ab. Vielen Dank für eure Reaktion, liebe Cottbuser", schrieben die Leipziger in einem weiteren Posting. Beide Fanlager stellten den Support zwischenzeitlich ein.

Die Roten Bullen führten gegen Drittligisten zur Halbzeit mit 3:0. Bakayoko erzielte das Führungstor der Gäste (13.), danach legte Christoph Buamgartner mit einem Doppelpack nach (28., 37.). Banzuzi erhöhte in der 59. Minute auf 4:0. Das Heimteam verkürzte kurz vor Schluss durch Engelhardt auf 1:4 (86.).

