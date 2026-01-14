"Seltene" Erkrankung - Deshalb fehlt Bayern-Profi seit Wochen

Seit dem 1. November stand Sacha Boey für den FC Bayern München nicht mehr am Platz.

Nachdem der Rechtsverteidiger vor allem zu Saisonbeginn regelmäßig für den Rekordmeister zum Einsatz gekommen war, schwanden die Einsatzzeiten des Franzosen im Laufe der Wochen.

Der "kicker" berichtete von angeblichen Undiszipliniertheiten, seit fünf Wochen stand Boey nun allerdings krankheitsbedingt nicht im Aufgebot der Kompany-Truppe.

Doch was steckt tatsächlich hinter dem langen Ausfall des 25-Jährigen?

Freund: "Es ist bitter...."

Wenn es nach einem Bericht der "tz" geht, soll Boey an einer "seltenen und langwierigen Magen-Darm-Erkrankung" laborieren. Die Bayern bestätigten besagte Vermutung bereits gegenüber der "Bild".

Boey soll tatsächlich an einem "hartnäckigen, aber nicht völlig außergewöhnlichen Magen-Darm-Infekt" leiden. Der Spieler habe abgenommen und damit auch Kraft eingebüßt.

Austro-Sportdirektor Christoph Freund sprach am Dienstag bei einer Pressekonferenz über den Ausfall: "Es ist bitter, dass er so lang krank war und immer noch nicht fit ist. Das Wichtigste ist, dass er wieder fit wird."

Laut der "Bild" soll Boey mittlerweile wieder im Aufbautraining sein. Seine Zukunft an der Säbener Straße gilt seit Wochen als unklar. Zuletzt wurde er unter anderem mit Oliver Glasners Crystal Palace in Verbindung gebracht.