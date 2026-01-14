Coach von ÖFB-Legionären verlängert in Berlin

Cheftrainer Steffen Baumgart hat seinen Vertrag bei Union Berlin vorzeitig verlängert.

Das vermelden die Hauptstädter am Mittwoch. Über die neue Vertragsdauer geben die "Eisernen" keine Auskunft.

"Für mich war von Anfang an entscheidend, dass wir hier gemeinsam arbeiten, mit Vertrauen und einer klaren Idee von Fußball. Union steht für Zusammenhalt und eine konsequente Haltung auf dem Platz, die ich sehr zu schätzen weiß. Wir haben eine stabile Basis geschaffen, auf der wir weiter aufbauen und erfolgreich sein wollen", so Baumgart.

Der gebürtige Rostocker hat mit Christopher Trimmel und Leopold Querfeld zwei Österreicher in seinem Team.