Der TSV 1860 München verpflichtet mit Manuel Pfeifer den bereits fünften Neuzugang.

Die Hartberger verlieren ihren Linksverteidiger ablösefrei an den deutschen Drittligisten.

Der 25-Jährige wurde in Hartberg geboren und kam für seinen Heimatklub auf insgesamt 73 Einsätze in der österreichischen Bundesliga. In der abgelaufenen Saison lief der Defensivspezialist 24 Mal im Trikot der Hartberger auf und stand immer in der Startelf, wenn er verletzungsfrei war.

Nach Stationen beim GAK sowie in der Akademie von Sturm Graz spielte Pfeifer seit 2016 für den TSV Hartberg mit zwei kurzen Leihaufenthalten beim SV Allerheiligen und SV Lafnitz.

Nun also der Schritt ins Ausland, auf den sich der 25-jährige freut: „Mir ist es nicht allzu schwergefallen, mich für die Löwen zu entscheiden. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv, Sechzig ist ein geiler Traditionsverein mit euphorischen Fans in einer großartigen Stadt. Das ist perfekt für meine erste Auslandsstation.“

„Manuel Pfeifer hat in den letzten zwei Jahren eine enorme Entwicklung genommen“, sagt 1860-Geschäftsführer Dr. Christian Werner. „Er ist ein spielstarker und dynamischer Außenverteidiger, der seine Qualitäten in der österreichischen Bundesliga bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat. Ich freue mich, dass er sich trotz vieler Interessenten für die Löwen und unseren Weg entschieden hat.“