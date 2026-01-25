Dzeko trifft bei Debüt! Schalke holt Last-Minute-Remis

In einer nervenaufreibenden Partie in der zweiten Deutschen Bundesliga zeigt der FC Schalke 04 große Moral und rettet nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2-Unentschieden gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Mit diesem Punktgewinn verteidigt Muslics Truppe die Tabellenführung, während die Gäste aus der Pfalz leicht auf Rang sechs abrutschen.

Die Anfangsphase ist von taktischer Disziplin geprägt, wobei die Elf des österreichischen Cheftrainers Miron Muslic das Geschehen mit zeitweise über 60 Prozent Ballbesitz kontrolliert.

Zwingende Möglichkeiten bleiben jedoch Mangelware: Ein Kopfball von Hasan Kurucay verfehlt sein Ziel (13.), auf der Gegenseite scheitert Marlon Ritter an Schalke-Schlussmann Loris Karius (31.).

Prtajin schockt Schalke doppelt

Nach dem Seitenwechsel nimmt die Begegnung an Fahrt auf, wobei Lieberknechts Mannschaft den ersten Wirkungstreffer landet. Nach Vorarbeit von Naatan Skytta köpft Ivan Prtajin die Gäste in Front (61.).

Muslic reagiert personell und bringt Neuzugang Edin Dzeko, doch zunächst jubeln erneut die Roten Teufel. Wieder ist es Prtajin, der einen Konter eiskalt zum 0:2 verwertet (83.).

Dzeko trifft erstmals

Die Partie scheint bereits entschieden, doch die Königsblauen stecken nicht auf. Joker Edin Dzeko lässt die Hoffnung neu aufkeimen, als er nach Vorlage von Mika Wallentowitz auf 1:2 verkürzt (87.).

Schalke wirft nun alles nach vorne und belohnt sich für den Sturmlauf: Kenan Karaman erzielt in der regulären Schlussminute den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2 (90.).

Am Ende steht ein leistungsgerechtes Unentschieden, das sich für die Heimmannschaft aufgrund des Spielverlaufs wie ein Sieg anfühlt.

Schalke 04 behauptet damit die Tabelleführung, spürt jedoch den SV Darmstadt 98 im Nacken, während Kaiserslautern im Rennen um die direkten Aufstiegsplätze wichtige Zähler liegen lässt.