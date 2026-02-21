Ljubicic trifft bei Torspektakel! Schalke zurück an der Spitze

Die Tabellenführung in der 2. deutschen Bundesliga bleibt über den 23. Spieltag hinweg beim FC Schalke 04.

"Königsblau" bezwingt den 1. FC Magdeburg zuhause mit 5:3 und springt damit wieder auf Platz eins. ÖFB-Legionär Dejan Ljubicic trifft zum zwischenzeitlichen 4:2 und damit erstmals für seinen neuen Klub.

Dzeko trifft schon wieder

Der Torreigen auf Schalke beginnt mit einem Eigentor von Ex-Lustenauer Jean Hugonet (15.), Alexander Nollenberger gleicht allerdings unmittelbar aus (17.). Ein Kopfballtor von Superstar Edin Dzeko besorgt dem Heimteam aber doch noch eine Pausenführung (39.) - es ist der bereits vierte Treffer des Bosniers im fünften Spiel für die "Knappen".

Kurz nach Wiederanpfiff erhöht Kenan Karaman vom Elfmeterpunkt (49.), Mateusz Zukowski hält die Partie zunächst aber noch eng (53.).

Ljubicic schreibt erstmals an

Nach 65 Minuten dann der große Auftritt von Ljubicic: Eine Kombination über mehrere Stationen landet bei Dzeko, der uneigennützig für Ljubicic ablegt und der im Winter von Dinamo Zagreb nach Deutschland zurückgekehrte Wiener haut den Ball unter die Latte - 4:2 (65.).

Karaman schnürt wenig später nach einem schweren Schnitzer von Magdeburg-Verteidiger Lubambo Musonda einen Doppelpack (68.).

Danach scheint es so, als hätte Schalke alles im Griff. Nach einem Aussetzer von Keeper Kevin Müller gibt es aber nochmal Elfmeter für die Gäste, den Zukowski verwandelt (84.).

Kurz vor Ende trifft Zukowksi sogar nochmal Aluminium, Miron Muslics Schalker bringen den Sieg schlussendlich aber ungefährdet nachhause und sind mit einem Punkt Vorsprung weiterhin Erster. Magdeburg belegt Relegationsrang 16.