Aufstiegskampf pur in der 2. Deutschen Bundesliga!

Die Lage an der Tabellenspitze spitzt sich am 23. Spieltag weiter zu: Der SV Darmstadt und die SV Elversberg fahren zwei Heimsiege ein und überholen den FC Schalke 04 somit vorzeitig.

Darmstadt vorzeitig an der Spitze

Dank eines 2:1-Erfolgs über Fortuna Düsseldorf ist Darmstadt mit 45 Punkten neuer Tabellenführer.

Bereits früh gehen die Lilien durch Hornby (6.) in Führung, die Antwort der Fortuna kommt aber nur wenige Minuten später durch de Wijs (11.).

Lange sieht es nach einem leistungsgerechten Unentschieden aus.. Doch in der 88. Minute sorgt Maglica für den Lucky Punch seitens der Hausherren, ein durchaus glücklicher Sieg von Darmstadt, großes Pech für die Fortuna, die hier im Abstiegskampf gut punkten hätte können.

Auch Elversberg legt vor

Die SV Elversberg bezwingt Eintracht Braunschweig mit 3.1 und schiebt sich mit 44 Zählern auf den zweiten Tabellenrang.

Petkov schnürt binnen 18 Minuten einen Doppelpack zum 2:0 für die Gastgeber (5., 23.). Vor der Halbzeit können die Gäste aber den Anschlusstreffer erzielen - Opoku trifft (35.).

Für klare Verhältnisse sorgt der Treffer von Mokwa in der 75. Spielminute, welcher den Sieg fixiert.

Elversberg fehlt nur ein Punkt auf Tabellenführer Darmstadt, zudem hat man einen Punkt Guthaben auf Schalke 04, die aber noch ein Spiel in der Hinterhand haben.

Der Karlsruher SC bezwingt Holstein Kiel mit 3:1.